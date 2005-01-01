Доброволец «Инженер» рассказал об излюбленной тактике в ЧВК «Вагнера»

Евстафий Ботвиньев, известный в военной среде как «Инженер», рассказал об излюбленной тактике в ЧВК «Вагнера», а также реальных потерях «вагнеровцев» в Сирии.

По словам Ботвиньева, «излюбленная тактика Вагнера – джипы с пулеметами», передает «Ридус».

«Когда можно быстро подскочить, отстреляться, отскочить. Но это штурмовой отряд. В лоб, конечно, никто не идет, не надо делать из командиров групп идиотов», – сказал он.

Он подчеркнул, что «наемник должен остаться в живых, чтобы получить деньги», и «переть идиотами на подготовленные позиции никто не будет».

Ботвиньев добавил, что слухи о 30-процентном выживании в ЧПК являются «сказками».

«Может быть, из-за того, что стали набирать больше случайных людей, профессионализм снизился, и теперь потерь чуть больше. Но совсем не такие космические цифры», – заверил доброволец.

Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиянах – классическая дезинформация. «Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России», – говорила она.