Эксперт оценил перспективу социального взрыва на Украине

Украинская экономика перестает работать, заявил экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько, комментируя заявление депутата Верховной рады Юрия Бойко, предсказавшего социальные потрясения в стране в результате повышения цен на газ.

«Повышение цен на газ по требованию МВФ – одна из тех мер, которые приводят к сокращению экономической активности в стране, оттоку капитала и к дальнейшей деградации экономической ситуации», – приводит слова эксперта RT.

Гинько отметил, что для пересмотра формата сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно вернуть кредиты, но сделать они этого не могут, как и большинство стран, которым МВФ оказывает такую «мощную «поддержку». «Новые кредиты идут частично и все в большей долевой степени на погашение ранее выданных», – пояснил экономист.

Эксперт при этом усомнился в том, что повышение цен на газ спровоцирует социальные протесты на Украине. По его словам, общество в этой стране еще не пережило мифы, закрепившиеся в головах. «Они заключаются в том, что, например, предложения ЕС и МВФ в целом являются позитивными», – сказал Гинько, добавив, что еще одним таким мифом является то, что жизнь до смены власти и прихода украинского президента Петра Порошенко была хуже, чем сейчас.

Ранее в воскресенье депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко рассказал, чем обернется для Украины диктат МВФ.