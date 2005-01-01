В Раде предупредили об угрозе социального взрыва из-за диктата МВФ

Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко рассказал, чем обернется для Украины диктат МВФ.

Бойко отметил, что МВФ больше не ведет с Киевом диалог, только выдвигает требования. Опыт других стран показывает, что выполнение таких требований в ущерб национальным интересам приводит к социальным протестам, заявил он.

Бойко считает, что программу сотрудничества с МВФ необходимо пересмотреть. По его словам, Украина нуждается в развитии экономики, снижении налогов и тарифов, что могло бы помочь промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер».

Лидер «Оппозиционного блока» призвал руководствоваться национальными интересами, а не требованиями МВФ.

Напомним, Украину заподозрили в попытке обмануть МВФ.