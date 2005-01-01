Украину заподозрили в попытке обмануть МВФ

Украинский закон об антикоррупционном суде, вступающий в силу в четверг, является попыткой обмануть Международный валютный фонд (МВФ), заявили представители партий «Народный фронт» и «Самопомощь».

Так, депутат Верховной рады от «Народного фронта» Егор Соболев на своей странице в Facebook заявил, что президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. Депутат заметил, что парламент «за такое не голосовал».

Напомним, в законе о Высшем антикоррупционном суде Украины нашли положение, которое прошло мимо обсуждения в парламенте, но, как считают наблюдатели, позволит ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции суда.

«Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся антикоррупционного суда», – заявил Соболев.

Источник RT в партии «Народный фронт», в свою очередь, отмечает, что суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. По словам источника, создание антикоррупционного суда «сломает все связи» в украинской политике, «которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности». Он уверен, что Киев добровольно не согласится на создание антикоррупционного суда.

Источник считает, что МВФ предоставит Украине кредит, так как «увидит начало процесса по борьбе с коррупцией, и не важно, что все это – имитация».

7 июня Рада приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Его создание – одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.