В законе об Антикоррупционном суде Украины нашли лазейку

В законе о Высшем антикоррупционном суде Украины нашли положение, которое прошло мимо обсуждения в парламенте, но, как считают наблюдатели, позволит ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции суда.

По информации общественной организации «Центр противодействия коррупции», в опубликованном в парламентской газете «Голос Украины» тексте появилась норма, которая не была согласована депутатами Рады, передает ТАСС.

«Апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном Антикоррупционном суде, такая норма появилась в обнародованном сегодня в «Голосе Украины» тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете», – указали в организации.

При этом общественники утверждают, что «эта норма появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня – в уже опубликованном законе».

В центре пояснили, что эта норма приведет к тому, что рассмотрении «апелляции состоится в обход Антикоррупционного суда», что противоречит договоренностям с международными партнерами. «Это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах», – заявил председатель общественной организации Виталий Шабунин.

По мнению общественников, такая норма также означает, что «ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через два-три года, потому что минимум полгода займет создание Антикоррупционного суда, еще полтора-два года в двух инстанциях рассматриваются дела, которые только туда попадут».

Рада 7 июня приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Его создание – одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции. Документ вступит в силу в четверг, 14 июня.

Высший антикоррупционный суд, согласно закону, «должен быть сформирован в течение года со дня вступления закона в силу». Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более 32 тыс. долларов.