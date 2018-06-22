Пентагон: Россия будет способна угрожать американским спутникам в обозримом будущем

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай будут угрожать американским спутникам на орбитах.

«Наша оценка такова, что российские и китайские системы противодействия в космосе будут способны держать под угрозой спутники США на всех орбитальных режимах в обозримом будущем», – сказал Хайтен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия и Китай активно работают над усилением своего военного космического потенциала. По его словам, страны хотят пресечь доступ США к своем космическим системам, имеющим ключевое значение для ведения боевых действий.

В понедельник президент Дональд Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. «Недостаточно простого американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством», – завил глава Белого дома.

Ранее Хайтен заявлял, что у Пентагона нет защиты от межконтинентальных баллистических ракет из России и Китая.