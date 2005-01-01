Пентагон признал беззащитность США от российских МБР

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у Пентагона нет защиты от межконтинентальных баллистических ракет из России и Китая.

Хайтен заявил, что российские и китайские ракеты необходимо останавливать еще до запуска, сообщает The National Interest. По его словам, Пентагон, возможно, сейчас не сможет этого сделать.

По мнению Хайтена, опасность от современных ракет настолько велика, что активных попыток их перехвата уже недостаточно.

«Мы не можем быть успешными, инвестируя исключительно в активные возможности противоракетной обороны – мы должны укреплять и интегрировать все элементы противоракетной обороны, включая возможность поражения ракет врага до их запуска», – сказал глава командования.

По его словам, принятие на вооружение все более сложных ракет в других странах вызывает у США и союзников «серьезную озабоченность».

«Количество ракет и их поражающие возможности продолжают увеличиваться по мере того, как все больше стран приобретают все больше ракет и увеличивают технический потенциал специально для противостояния системе противоракетной обороны США», – сказал Хайтен.

Также он добавил, что после распада СССР никто не мог противостоять США, однако теперь Вашингтон не может игнорировать возросший военный потенциал некоторых государств.

Ранее Хайтен заявлял, что у Америки нет доказательств наличия у России «непобедимой» гиперзвуковой ракеты, но призвал верить словам президента России о новых военных разработках. Он признавал беззащитность США перед российским гиперзвуковым оружием.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием.