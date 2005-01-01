В США напуганы угрозой получения Россией «ключей от F-35»

В США в очередной раз выразили озабоченность договоренностями по поставкам российских ЗРК С-400 в Турцию, опасения у официальных лиц вызывает якобы вероятность утечки информации об истребителях F-35.

Неназванный источник в Пентагоне заявил, что определенное беспокойство вызывают российские ЗРК С-400 в Турции, особенно если их подключат к интегрированной системе противовоздушной обороны Турции, сообщает CNN. Россия может собирать технические данные по F-35, и стратегическая информация может быть передана Москве намеренно или непреднамеренно, считают в минобороны США.

«Озабоченность заключается в том, что F-35 – самый передовой, самый совершенный самолет НАТО, и если Турция приобретет С-400, это позволит России собирать информацию о том, как лучше всего атаковать F-35», – сказал сентатор от Демократической партии Крис ван Холлен.

По его мнению, «совершенно безумно» давать русским «ключи от замка к возможностям F-35».

Группа сенаторов из двух партий добавила поправку к законопроекту, согласно которой Госдепу США запрещается расходовать финансы на отправку F-35 в Турцию, пока не будут получены гарантии, что Анкара не собирается приобретать С-400 у России.

Отметим, что в четверг США передали Турции первые истребители F-35 во время официальной церемонии, передача состоялась ровно по графику.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобретает у России зенитные ракетные системы С-400 и этот вопрос закрыт.

В мае глава Госдепа США Майк Помпео утверждал, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, и надеется, что этого не случится. Он также заявлял, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

США считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.