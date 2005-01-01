Угрозы США в адрес Турции по поводу F-35 оказались блефом

США передали Турции первые истребители F-35 во время официальной церемонии, передача состоялась ровно по графику.

«Прямо сейчас первый F-35A был передан Турции во время официальной церемонии, несмотря на все попытки сената США заблокировать сделку», – написал иракский журналист Бабак Тагвай в своем Twitter.

По его словам, самолеты F-35 турецких ВВС останутся в США на два года, и правительство Штатов может забрать их в случае выхода Турции из НАТО.

Всего Турция получила два истребителя F-35 в ходе торжественной церемонии, передает ТАСС со ссылкой на Sabah. Новые самолеты будут направлены на базу Люк америанских ВВС в штате Аризона, где турецкие летчики пройдут обучение.

Напомним, во вторник сенат США запретил поставки F-35 Турции. Поводом для запрета в том числе было названо намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400, а также попытки расширить отношения с Россией. По мнению американских законодателей, это подрывает безопасность НАТО.

В ответ Анкара пообещала найти альтернативу этим истребителям.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 21 июня Турция получит первые два истребителя F-35, вопреки протестам Конгресса США. Всего Турция хочет купить 100 самолетов F-35.