Сборная России провела тренировку без Акинфеева

Сборная России по футболу в четверг провела тренировку по облегченной программе, по индивидуальной программе работали защитник Юрий Жирков и полузащитник Алан Дзагоев, голкипер Игорь Акинфеев занятия пропустил.

В четверг тренировка носила восстановительный характер, в ней не участвовал вратарь Игорь Акинфеев.

«Команда, как и вчера, тренируется без Жиркова и Дзагоева. Игроки стартового состава в матче с египтянами занимаются по облегченной программе», – передает ТАСС слова пресс-атташе сборной Игоря Владимирова.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1.

Голами отметились египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах.