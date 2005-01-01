При съезде с Крымского моста поставят специальное сооружение

На востоке Крыма в месте, где к полуострову примыкает мост через Керченский пролив, будут построены въездные ворота, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

«У нас построен мост (мост через Керченский пролив). Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей. Очень красивые варианты», – передает РИА «Новости» слова Соловьевой.

Она отметила, что перед началом реализации проекта будут проведены публичные обсуждения.

Кроме того, по словам главного архитектора Крыма, каждый город республики должен будет проработать въездные стелы в свои поселения. Также для них будут разработаны индивидуальные концепции архитектурного облика.

Заказчиком разработки концепций выступят муниципалитеты. Планируется, что задумка будет реализована до конца 2018 года.

15 мая 2018 года президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Отметим, что это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.