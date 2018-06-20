В Совфеде оценили выход США из Совета ООН по правам человека

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что выход США из Совета ООН по правам человека демонстрирует слабость страны.

«Что бы ни стояло за этим решением, а риторика, как обычно, зашкаливает, оно демонстрирует не силу, а слабость Вашингтона. Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать ее правоту в любых условиях, даже в меньшинстве», – написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что США занимается созданием организаций, «которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага.

«А если не получается – хлопанье дверью оказывается единственным выходом», – заявил Косачев, напомнив, что похожая ситуация уже складывалась с ЮНЕСКО и Межпарламентским союзом.

«Эмоции понятны – США ведь, как известно, много платят в бюджет ООН, а голосования раз за разом оказываются не проамериканскими, а честными и объективными», – резюмирует сенатор.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. При этом Хейли назвала условие, при котором США «будут готовы вновь присоединиться» к Совету.

Россия в ответ обвинила США в попытке использовать СПЧ для продвижения своих интересов.

Отметим, Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.