По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
Боец 204 полка спецназначения «Ахмат» рассказал о газовых атаках со стороны ВСУ
Украинская армия в течение нескольких месяцев обстреливала удерживающих позицию в окрестностях Артемовска российских бойцов и применяла против них отравляющие вещества, рассказал военнослужащий 204 полка спецназа «Ахмат» с позывным Щербак.
Щербак поделился воспоминаниями в интервью проекту «Люди доброй воли» члена Общественной палаты России Максима Григорьева. Фрагмент беседы Григорьев опубликовал в своем Telegram-канале.
Боец вместе с сослуживцами больше трех месяцев удерживал позицию, находясь практически в полной изоляции. При атаке на российских бойцов ВСУ использовали отравляющие вещества, рассказал Щербак. Они также разбрасывали листовки с призывами сдаться в плен.
Покидая позицию, Щербак и его сослуживцы подверглись очередному обстрелу. Украинская армия атаковала их минометами и беспилотниками. В результате один из бойцов получил тяжелое ранение, но был спасен.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять запрещенные фосфорные снаряды на Запорожском направлении.