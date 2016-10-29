США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Постпред США при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео объявила, что Соединенные Штаты официально выходят из Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

По словам Хейли, приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет США «быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку», передает РИА «Новости».

В то же время она заверила, что Соединенные Штаты остаются привержены соблюдению прав человека.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной».

Помпео повторил слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что СПЧ ООН – это «огромный источник позора для ООН», поскольку в составе этой организации находятся государства, которые являются главными нарушителями прав человека.

Госсекретарь США подчеркнул, что СПЧ «ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран».

По словам Помпео, Совет провалился в заявленных целях. «В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла», – сказал американский дипломат.

Госсекретарь США также раскритиковал действия СПЧ в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. «С его (СПЧ) основания Совет одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против остального мира вместе взятого», – отметил госсекретарь США.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок максимум.

Согласно принципу регионального представительства, в СПЧ входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, 8 латиноамериканских, 6 восточноевропейских и 7 западноевропейских и прочих государств. Выборы проходят в Генеральной Ассамблее ООН.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее Хейли назвала СПЧ ООН «убежищем для диктаторов».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала намерение США выйти из СПЧ ООН. Отметим, что и Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.

Напомним, в ноябре 2016 года Генассамблея ООН проголосовала за новый состав СПЧ. Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. При этом, к примеру, Саудовская Аравия прошла в СПЧ.