По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
TikTok возобновил работу в России
Социальная сеть TikTok вновь стала доступна для пользователей в России, сообщили СМИ.
Как пишет «Фонтанка», 2 мая ограничения были сняты, и пользователи в России снова получили доступ к платформе. Отмечается, что TikTok стал доступен для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России.
В лентах пользователей сразу же появились новые видеоролики.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза.
Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях ВС и призывы к введению санкций в отношении РФ. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).