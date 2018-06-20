Хейли назвала условие возвращения США в СПЧ ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала условие, при котором Соединенные Штаты будут готовы вновь присоединиться к Совету по правам человека (СПЧ) всемирной организации.

По ее словам, США будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа, передает ТАСС.

«Мы будем уверенно призывать к реформированию СПЧ. Если он будет реформирован, мы будем счастливы вновь стать его членом», – сказала Хейли.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала намерение США выйти из Совета ООН по правам человека.

ЕС объяснил выход США из СПЧ утратой Вашингтоном роли «защитника демократии».

Между тем, Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.