ЕС объяснил выход США из СПЧ утратой Вашингтоном роли «защитника демократии»

Решение Соединенных Штатов о выходе из Совета ООН по правам человека подрывает роль Вашингтона в качестве «защитника демократии» в мире, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, решение Вашингтона о выходе из состава СПЧ ООН «рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене», передает ТАСС.

В то же время она подчеркнула, что «Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, выразил сожаление в связи с решением американской администрации, дав понять, что Лондон в этом случае не последует примеру Вашингтона. «Реформа необходима, но Великобритания никуда оттуда не денется», – отметил глава МИД Соединенного Королевства.

Тем временем международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила мнение, что США, выйдя из Совета по правам человека (СПЧ), повернулись спиной к ООН и к жертвам нарушений прав человека по всему миру.

«Выход администрации Трампа из состава СПЧ является печальным отражением однобокой политики [Соединенных Штатов] в области прав человека, при которой защита нарушений Израиля от критики становится для США превыше всего», – говорится в заявлении исполнительного директора HRW Кеннета Рота.

По его словам, теперь правительствам других стран придется удвоить их усилия с тем, чтобы обеспечить решение Советом наиболее серьезных проблем, связанных с правами человека.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала намерение США выйти из Совета ООН по правам человека.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход Соединенных Штатов из СПЧ.

Отметим, что Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.