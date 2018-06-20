Нетаньяху поблагодарил Трампа за вывод США из СПЧ ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

По словам Нетаньяху, это «мужественное решение, направленное против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», передает ТАСС.

Тем временем Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил сожаление в связи с решением США покинуть СПЧ ООН. «Печальные, если не сказать ошеломляющие новости», – заявил аль-Хусейн.

С заявлением выступил также официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь больше предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека», – сказал представитель генсека ООН, отметив, что СПЧ «играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявили, что США официально выходят из Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала намерение США выйти из СПЧ ООН.

Напомним, в ноябре 2016 года Генассамблея ООН проголосовала за новый состав СПЧ. Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. При этом, к примеру, Саудовская Аравия прошла в СПЧ.

Отметим, что Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.