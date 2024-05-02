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Байден отреагировал на акции протеста в студгородках США
Байден заявил, что не потерпит насилия со стороны участников пропалестинских протестов
Власти Соединенных Штатов не потерпят применения насилия участниками пропалестинских протестов в американских университетах, но не считают необходимым привлечение Национальной гвардии США для наведения порядка, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что будет защищен только мирный протест, поскольку он уважает право американцев выражать свои чувства и убеждения ненасильственным путем, передает ТАСС.
«Все должно происходить без насилия, без разрушений, без ненависти и в рамках закона», – подчеркнул президент США, добавив, что не будет наводить порядок при помощи нацгвардии.
Напомним, в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США, более 400 человек уже были задержаны. В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34, также полиция отправила в участок 133 студента Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.