Россия обвинила США в попытке использовать СПЧ для продвижения своих интересов

Соединенные Штаты хотели превратить Совет ООН по правам человека (СПЧ) в послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, заявили в постоянном представительстве России при ООН.

Российские дипломаты отметили, что «США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран», передает ТАСС.

Однако эта структура, как и вся система ООН, призвана «служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран», напомнили в дипмиссии.

«К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе», – говорится в заявлении постпредства России.

«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 гг.», – отметили в постпредстве, отметив, что «за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. При этом Хейли назвала условие, при котором США «будут готовы вновь присоединиться» к Совету. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала желание США попрощаться с СПЧ.

ЕС объяснил выход США из СПЧ утратой Вашингтоном роли «защитника демократии». Отметим, Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.

Напомним, в ноябре 2016 года Генассамблея ООН проголосовала за новый состав СПЧ. Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. При этом, к примеру, Саудовская Аравия прошла в СПЧ.