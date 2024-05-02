Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ

В Совфеде осудили заявление Латвии о разрешении Украине наносить удары по России

Tекст: Олег Исайченко

«Страны Евросоюза продолжают делать громкие заявления, исходя исключительно из собственных интересов», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, выпад латвийского министра связан с двумя грядущими событиями – конференцией по Украине в Швейцарии, а также выборами в Европарламент. «Вероятно, прибалты хотят заработать себе дополнительные очки. Они убеждены, что такая тактика позволит их русофобским представителям усилить позиции в ЕП. Отсюда и возникают такие «песни», – пояснил собеседник.

Климов призвал дать правовую оценку действиям западных политиков, которые передают Украине оружие и согласовывают удары по территории РФ. «Сам факт поставок вооружений противоправен. Более того, это оружие направлено против россиян и призвано нарушить территориальную целостность нашей страны. Мне кажется, уже пришло время дать этому серьезную правовую оценку, потому что сколько бы мы ни делали политико-дипломатических заявлений, никто не отменял необходимости наказать всех виновных», – подчеркнул спикер.

По его словам, в действиях западных политиков найдутся признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России. «Тут есть чем заняться нашим специалистам», – добавил парламентарий. Климов также не исключил, что противник попытается омрачить торжества по случаю инаугурации президента и Дня Победы.

На этом фоне намеки постпреда Украины при ООН Кислицы по поводу Крымского моста собеседника не удивили. «Это очередная провокация. Иного от Киева ожидать не приходится. Мы знаем, с кем имеем дело», – указал сенатор. Климов уверен: российские спецслужбы на фоне потенциальных угроз со стороны противника принимают все необходимые меры.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что ряд западных партнеров Украины предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России. Она уточнила, что пока об этом не говорится публично. «Даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя. Поэтому здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать, что надо», – пояснила Браже.

По ее словам, международное право позволяет Украине бить по противнику не только на его «суверенной территории», но и за границей, если оттуда идут обстрелы. В связи с этим министр подчеркнула потребность ВСУ не только в снарядах, но и в оружии большой дальности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала назвать государства, которые разрешили ВСУ атаковать из своего оружия цели в пределах России. «МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», – написала она в своем Telegram-канале.

На этом фоне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X (прежде – Twitter, заблокирован на территории России) опубликовал пост о мосте через Керченский пролив. СМИ и госагентства трактовали публикацию как намек на готовящийся удар по мосту. Кислица перечислил «список шести основных типов мостов на 2024 год»: арочные, консольные, вантовые, подвесные, связанные арочные, а также «керченские». Каждому типу моста соответствует картинка, а там, где написано «керченские мосты» – пусто.

Ранее стало известно, что США в марте тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. По официальной версии Белого дома, Киев будет использовать их исключительно для ведения боев в рамках «суверенной украинской территории». Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты посчитали, что Вашингтон отправил вооружение для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.