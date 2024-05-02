По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.3 комментария
Премьер Грузии отказался ехать в Америку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отклонил приглашение направиться с визитом в США из-за предусловия приглашающей стороны остановить обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом сообщил МИД Грузии в четверг вечером.
Приглашение с предусловием «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии», заявил МИД.