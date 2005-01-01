В Британии назвали Россию замечательным местом для ЧМ по футболу

Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу, а болельщики английской сборной по итогам соревнований изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону, пишет The Guardian.

По мнению издания, «Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица» в течение того месяца, когда она проводит ЧМ, а россияне «рады приветствовать турнир и болельщиков», передает ТАСС.

В статье говорится, что «Москва стала узловым центром для болельщиков, и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала».

«Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город [Москву], но, похоже, что многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», – отмечается в материале.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Накануне сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечив себе выход в плей-офф турнира с шестью очками в группе А.

После матча с командой из Египта нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, в чем секрет успеха наших игроков, и назвал ключ к победе над командой Уругвая, с которой наша сборная сыграет в Самаре 25 июня.