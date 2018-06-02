Китай упрекнул США во вмешательстве во внутренние дела

Пекин считает вмешательством во внутренние дела любую критику действий по размещению вооружений в Южно-Китайском море, сказал вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй в ответ на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством», – сказал Хэ Лэй в эфире Центрального телевидения КНР, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ранее Мэттис обвинил Китай в нарушении международных норм в Южно-Китайском море, заявив, что размещение оружия на спорных островах напрямую связано с военными целями. Он также предупредил о возможных последствиях.

В мае спор из-за островов в Южно-Китайском море обострился. В четверг представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи намекал, что вооруженные силы США имеют богатый опыт захвата небольших островов в Тихом океане.

В воскресенье, 27 мая, стало известно, что два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая. В ответ Пентагон заявил о праве США «совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право».

В начале мая сообщалось, что Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.