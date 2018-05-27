Китай обвинил США во вторжении в Южно-Китайском море

Американские военные корабли самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море, бесцеремонно нарушив суверенитет Китая и нормы международного права, заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

В заявлении китайского военного ведомства говорится, что корабли ВМС США «самовольно вошли в акваторию островов Сиша». «Вооруженные силы Китая направили авиацию корабельного базирования, которая в соответствии с законом произвела распознавание «свой-чужой» в отношении американских кораблей и сделали им предупреждение покинуть акваторию», – передает РИА «Новости» заявление У Цяня.

Пекин назвал маневры американских военных кораблей провокацией, нарушением китайских законов и соответствующих международных норм, а также серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая. Такое поведение американцев, сказано в заявлении, подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в данной морской зоне.

С заявлением также выступил официальный представитель МИД Китая Лу Кан. Он призвал Вашингтон прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет и представляющие угрозу национальной безопасности Китая.

«Китайская сторона в связи с соответствующими действиями выразила американской стороне резкое недовольство и решительный протест», – говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Лу Кан подчеркнул, что Китай и дальше будет принимать все необходимые меры для отстаивания своего суверенитета и своей безопасности.

Ранее в воскресенье сообщалось, что близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошли два американских военных корабля.

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