Военные корабли США прошли у спорных островов в Южно-Китайском море

В воскресенье близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошли два американских военных корабля, передает Reuters.

Уточняется, что эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam прошли в 12 морских милях (около 19 километров) от спорного архипелага, передает ТАСС.

Напомним, Китай и ряд других государств региона уже несколько лет ведут спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

В начале мая власти Китая заявили, что в интересах обороны и нацбезопасности имеют право на размещение ракетных комплексов на островах Наньша (Спратли).

Китай пообещал защищать суверенитет в Южно-Китайском море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стратегических просчетах Пентагона в оценках возможного противостояния с Китаем.