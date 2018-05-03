Китай сделал заявление о размещении ПРО на спорных территориях

Власти Китая в интересах обороны и нацбезопасности имеют право на размещение ракетных комплексов на островах Наньша (Спратли), заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Чуньин заявила, что «китайское правительство обладает неоспоримым правом территориального контроля над архипелагом Спратли (Наньша) и прилегающими акваториями», поэтому «проведение любых строительных работ, включая размещение оборудования, необходимого для обороны и обеспечения безопасности нашей страны, – естественное право КНР», передает ТАСС.

Глава МИД Китая подчеркнула, что Пекин не собирается проводить политику, представляющую угрозу каким-либо государствам, и не стоит «беспокоиться или чего-то опасаться».

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и объективность», – резюмировала Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.

До этого Китай пообещал защищать суверенитет в Южно-Китайском море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стратегических просчетах Пентагона в оценках возможного противостояния с Китаем.

Напомним, Китай и ряд других государств региона уже несколько лет ведут спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).