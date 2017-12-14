США обеспокоила система неприступных форпостов КНР в Южно-Китайском море

Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, сообщают осведомленные источники.

Согласно оценкам американской разведки, в течение последних тридцати дней системы были развернуты на рифах Саби-риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Кроме того, по данным Wall Street Journal, на двух из трех форпостов на спорных островах Китай разместил специальное оборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.

По словам представителя Пентагона, «дальнейшая милитаризация аванпостов послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами, предъявляющими свои права (на территорию)».

Ранее Китай пообещал защищать суверенитет в Южно-Китайском море.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стратегических просчетах Пентагона в оценках возможного противостояния с Китаем.

Напомним, Китай и ряд других государств региона уже несколько лет ведут спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).