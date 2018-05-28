Пентагон ответил на претензии Пекина о вторжении в Южно-Китайском море

Официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан прокомментировал претензии минобороны КНР по поводу прохода кораблей ВМС США близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море.

Представитель Пентагона подчеркнул, что «все операции проводятся в соответствии с международным правом», отметив, что «Соединенные Штаты могут совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право», передает ТАСС.

В Пентагоне пообещали продолжить проведение операций по обеспечению свободы навигации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Южно-Китайском море.

По словам Логана, «отчеты о данных операциях будут распространены в рамках ежегодного доклада по операциям по обеспечению свободы навигации, но не раньше».

Накануне стало известно, что два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стратегических просчетах Пентагона в оценках возможного противостояния с Китаем.