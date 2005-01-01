Американский генерал сделал Китаю прозрачный военный намек

Представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что вооруженные силы США имеют богатый опыт захвата небольших островов в Тихом океане.

«Вооруженные силы США имеют богатый опыт захвата небольших островов в западной части Тихого океана», – сказал Маккензи, комментируя действия Китая по размещению вооружений в Южно-Китайском море, передает ТАСС.

При этом он назвал свое заявление «просто фактом», который заключается в том, что во время Второй мировой войны у США был «богатый опыт по захвату небольших островов, которые были изолированы».

«Так что в этом состоит основная сфера компетенции американских ВС, то, чем мы занимались ранее», – пояснил генерал-лейтенант. Он отметил, что в его словах «не следует усматривать ничего более, чем просто изложение исторического факта».

Судя по всему, эту оговорку генерал сделал именно потому, что его слова выглядят прямым намеком в адрес Китая. США недовольны активностью Китая по утверждению своих прав на ряд спорных островов в Южно-Китайском море.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, стало известно, что два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая. В ответ Пентагон заявил о праве США «совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стратегических просчетах Пентагона в оценках возможного противостояния с Китаем.

В начале мая сообщалось, что Китай тайно перебросил на спорные острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.