Участников Украинского народного трибунала пытались взорвать в Донбассе

Замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов заявил о предотвращении на трассе «Алчевск-Луганск» теракта, готовящегося против участников судебного заседания о военных преступлениях украинских силовиков.

«19 июня на автотрассе «Алчевск-Луганск» в районе населенного пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок», – сказал Басов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что теракт, по оперативной информации, подготовили украинские диверсанты с целью «взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала».

На прошлой неделе в Донбассе заметили украинских спецназовцев с российской военной формой. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что в связи с этим в ЛНР ожидают вероятного проведения провокаций, «направленных на обвинение Народной милиции и российских военнослужащих в терактах и актах насилия по отношению к мирным жителям Луганской области».