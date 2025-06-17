Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Украинских боевиков осудили за обстрел села в Курской области
Вынесен приговор украинским военным за теракты на территории Курской области, они обстреливали жителей села Ольговка, сообщил Следственный комитет России.
Константин Черкашин и Сергей Бевз, служившие в 17-й отдельной танковой бригаде, признаны виновными в терактах. Бевз получил 17 лет лишения свободы, Черкашин – 16 лет, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Первые четыре года оба проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.
В ноябре 2024 года эти военнослужащие вместе с подразделением проникли на территорию России для совершения теракта. Они с применением огнестрельного оружия захватывали частные дома, стреляли по жителям и российским военным, а также удерживали село Ольговка под вооруженным контролем.
В ходе боевых действий в регионе российские военные задержали обвиняемых.
Ранее в России заочно осудили бельгийского наемника Мартина Жака, воевавшего на стороне Киева, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и объявили в международный розыск.