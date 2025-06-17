Украинских боевиков осудили за обстрел села в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Константин Черкашин и Сергей Бевз, служившие в 17-й отдельной танковой бригаде, признаны виновными в терактах. Бевз получил 17 лет лишения свободы, Черкашин – 16 лет, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Первые четыре года оба проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

В ноябре 2024 года эти военнослужащие вместе с подразделением проникли на территорию России для совершения теракта. Они с применением огнестрельного оружия захватывали частные дома, стреляли по жителям и российским военным, а также удерживали село Ольговка под вооруженным контролем.

В ходе боевых действий в регионе российские военные задержали обвиняемых.

Ранее в России заочно осудили бельгийского наемника Мартина Жака, воевавшего на стороне Киева, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима и объявили в международный розыск.