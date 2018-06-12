В Донбассе заметили украинских спецназовцев с российской военной формой

Группа украинских силовиков подразделений специального назначения, у которых была военная форма российского образца, прибыла в населенный пункт Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко.

«По словам местных жителей, в населенный пункт Счастье (контролируется Киевом, – прим. ВЗГЛЯД) 9-10 июня прибыла группа военнослужащих украинских подразделений специального назначения, имеющих военную форму российского образца», – цитирует Марочко РИА «Новости».

Отмечается, что у группы силовиков замечено специальное вооружение. Марочко уточнил, что в связи с этим в ЛНР ожидают вероятного проведения провокаций, «направленных на обвинение Народной милиции и российских военнослужащих в терактах и актах насилия по отношению к мирным жителям Луганской области».

«Украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и Российской Федерации», – сказал представитель луганской Народной милиции.

Накануне в соседней ДНР заявили, что ожидают активизации украинских силовиков и провокаций, связанных с визитом на Донбасс британской делегации.

До этого Андрей Марочко сообщал, что подразделения ВСУ в Славяносербском районе оборудуют позиции и стягивают силы для подготовки прорыва на отдельных участках линии соприкосновения с ЛНР.