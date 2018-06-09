Разведка ЛНР зафиксировала подготовку ВСУ к прорыву

Подразделения ВСУ в Славяносербском районе оборудуют позиции и стягивают силы для подготовки прорыва на отдельных участках линии соприкосновения с провозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Обстановка на Славяносербском направлении сейчас сложная, с каждым днем обостряется. Противник использует уже и 120 мм, и 82 мм минометы, не оглядываясь на Минские соглашения, использует для корректировки огня беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», – передает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр слова Марочко.

По его словам, с момента введения Киевом «операции объединенных сил», украинские военные «все сильней и сильней начинают подтягивать вооружения, усиливают позиции в инженерном отношении, в целом пытаются сделать на данном направлении какие-то опасные участки для прорыва», а о подготовке наступательной операции ВСУ говорит характер и специфика проводимых мероприятий.

В воскресенье Марочко сообщил, что в зоне проведения «операции объединенных сил» Украины три военнослужащих ВСУ подорвались на собственной мине.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска ВСУ спешно устанавливают минные заграждения.

Напомним, в пятницу минобороны Украины сообщили, что силы ДНР И ЛНР активизировали работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии разграничения на Донбассе.