В Донбассе три украинских силовика подорвались на собственной мине

В зоне проведения «операции объединенных сил» Украины три военнослужащих ВСУ подорвались на собственной мине, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Вчера (2 июня) в ходе проведения ротационных мероприятий на собственной мине подорвались трое военнослужащих 72-й бригады», – передает его слова «Луганское информационное агентство».

Марочко отметил, что командование ВСУ собирается списать эти потери на результаты обстрелов со стороны ополчения ЛНР.