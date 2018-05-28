ДНР заметила установку Украиной минных заграждений под Горловкой

Представители ВСУ устанавливают минные заграждения возле Горловки в Донецкой области после того, как сорвались планы украинских силовиков занять город, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«После срыва грандиозных планов ВСУ занять Горловку, по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска ВСУ спешно устанавливают минные заграждения», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Он уточнил, что украинские силовики в этом районе установили станцию радиоэлектронной разведки, которая предназначена для прослушивания радио- и телефонных переговоров по открытым каналам связи.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили танки и самоходные артиллерийские установки к линии соприкосновения в город Дзержинск на горловском направлении.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах возросшей активности ВСУ в Донбассе.