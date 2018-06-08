Разведка Украины заявила об усилении огневых позиций ополченцев

Силы ДНР И ЛНР активизировали работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии разграничения на Донбассе, сообщило минобороны Украины.

Украинская разведка доложила, что ополченцы «активизировали работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения», передает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Украины, полковника Александра Мотузяника.

«Инженерными подразделениями так называемых первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые, напомню, запрещены международным правом», – сказал он.

Он утверждает, что площадь заминированных территорий расширяется «по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных», и из-за этого в июне участились случаи «гибели и увечья российских военнослужащих, подорвавшихся на собственных минно-взрывных заграждениях».

Напомним, в воскресенье официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что в зоне проведения «операции объединенных сил» Украины три военнослужащих ВСУ подорвались на собственной мине.

В конце мая Марочко заметил, что беспорядочное минирование украинскими силовиками приграничных районов регулярно приводит к жертвам как среди гражданского населения, так и военнослужащих ВС Украины.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что по всей линии соприкосновения вблизи Дзержинска ВСУ спешно устанавливают минные заграждения.