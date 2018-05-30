Украинские силовики подорвались на мине в Донбассе

В Донбассе при подрыве на мине боевой машины пехоты ВС Украины погибли двое украинских военнослужащих, один получил ранения, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко сообщил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Золотое, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что беспорядочное минирование украинскими силовиками приграничных районов регулярно приводит к жертвам как среди гражданского населения, так и военнослужащих ВС Украины.

Потому, «несмотря на тщательное сокрытие подобных инцидентов, они не должны оставаться без внимания общественности, (должны) приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах».

Ранее сообщалось, что ДНР заметила установку Украиной минных заграждений под Горловкой.