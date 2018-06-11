В ДНР заявили о готовящемся наступлении украинских силовиков

В ДНР ожидают активизации украинских силовиков и провокаций, связанных с визитом на Донбасс британской делегации, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«О вынашивании противником наступательных планов свидетельствует информация, полученная нашей разведкой из 36-й отдельной бригады морской пехоты и 93-й отдельной механизированной бригады. С 9 июня военнослужащим этим бригад, выполняющих задачи в зоне операции оккупационных сил, отменили основные отпуска», – сказал Безсонов, передает РИА «Новости».

По его словам, существует вероятность «активизации противника на мариупольском направлении».

Кроме того, он не исключил возможность провокаций с украинской стороны из-за визита делегации из Великобритании во главе с госсекретарем по вопросам обороны Гевином Уильямсоном. «Учитывая любовь спецслужб западных стран к грязным инсинуациям, увеличивается вероятность проведения постановочных действий и провокаций», – пояснил он.

В понедельник подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов северную окраину Донецка и прилегающее село Спартак, передает ТАСС со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Ранее был обстрелян Куйбышевский район на севере Донецка. Трое местных жителей получили ранения.

В субботу представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщал, что подразделения ВСУ в Славяносербском районе оборудуют позиции и стягивают силы для подготовки прорыва на отдельных участках линии соприкосновения с провозглашенной Луганской народной республикой.