В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

Самолет с тяжелоранеными украинскими военными прибыл в Киев, сообщают в соцсетях.

«Люди, сделайте репост, пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными! Есть тяжелые воины в реанимацию, остальные по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями. Я понимаю, что лето и пора отпусков, но война продолжается, и мы просто обязаны помогать нашим бойцам с передовой», – написала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

Пострадавших силовиков привезли в Главный военный клинический госпиталь МО Украины на Госпитальной улице в Киеве.

Волонтер также опубликовала фото из госпиталя, на которых видно раненых военных. Она отметила, что пострадавших так много, что доктора «не спят и ночью».

Ранее в понедельник украинские СМИ писали, что в Киеве была замечена вереница машин скорой помощи, на которых перевозят раненых бойцов ВСУ. Источники сообщали, что в них из аэропорта «Борисполь» перевозят раненых военных из зоны конфликта на востоке Украины.

В воскресенье СМИ сообщали, что украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции в районе Докучаевска и других населенных пунктов.

Отметим, что украинские силовики в последнее время не сообщали о больших потерях.