В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

Киберкомандование США сможет осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак против СШАФото: Rick Wilking/Reuters
«Ведется ползучая легализация возможностей американцев наносить абсолютно неспровоцированные военные удары». Так специалисты комментируют нововведение в американских вооруженных силах: стратегия киберкомандования США стала гораздо более агрессивной. США получили юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с российским ядерным оружием. Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Выходки веганских активистов начинают серьезно раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
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Мы хотим понравиться иностранцам

Андрей Тюрин, замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Подробности...
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Что делать России, когда правила ведения бизнеса на планете изменились?

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Нам предрекают всеобщий экономический апокалипсис. Даже про «катастрофическое таяние ледников» в Арктике и Антарктике на время позабыли. Но действительно ли всё так плохо? Грозит ли миру финансово-экономический коллапс? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

             18 июня 2018, 19:00
          Фото: Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press
          Текст: Алексей Ласнов

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          Самолет с тяжелоранеными украинскими военными прибыл в Киев, сообщают в соцсетях.

          «Люди, сделайте репост, пожалуйста, в Киеве новый борт с ранеными! Есть тяжелые воины в реанимацию, остальные по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями. Я понимаю, что лето и пора отпусков, но война продолжается, и мы просто обязаны помогать нашим бойцам с передовой», – написала волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

          Пострадавших силовиков привезли в Главный военный клинический госпиталь МО Украины на Госпитальной улице в Киеве.

          Волонтер также опубликовала фото из госпиталя, на которых видно раненых военных. Она отметила, что пострадавших так много, что доктора «не спят и ночью».

          Ранее в понедельник украинские СМИ писали, что в Киеве была замечена вереница машин скорой помощи, на которых перевозят раненых бойцов ВСУ. Источники сообщали, что в них из аэропорта «Борисполь» перевозят раненых военных из зоны конфликта на востоке Украины.

          В воскресенье СМИ сообщали, что украинские военнослужащие массово оставляют свои позиции в районе Докучаевска и других населенных пунктов.

          Отметим, что украинские силовики в последнее время не сообщали о больших потерях.


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