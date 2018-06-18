Медведев назвал срок одобрения пенсионной реформы Госдумой

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что проекты законов об изменениях в налоговой и пенсионной системах будут рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию.

«Мы исходим из того, что документы будут рассмотрены в весеннюю сессию в первом чтении», – приводит его слова ТАСС.

Председатель правительства поручил вице-премьеру Константину Чуйченко наладить взаимодействие с парламентариями для разъяснения позиции кабинета министров.

«Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение», – отметил премьер.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.