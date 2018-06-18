Госдума может рассмотреть проект пенсионной реформы 19 июля

Парламентарии Госдумы могут рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля, сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Возможно, это будет 19 июля. Такая дата обсуждается», – сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.