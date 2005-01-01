Кудрин назвал повышение пенсионного возраста выгодным для граждан

Пенсионная реформа в России назрела давно, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – отметил Кудрин в Twitter.

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По его словам, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.