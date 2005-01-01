Пенсии будут расти на 1 тыс. рублей в год

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.

«В отношении нынешних пенсионеров никакие правила не меняются», – заявил Медведев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты».

Ранее в четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

В правительстве России давно ведется активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени будут обсуждать на законодательном уровне.

Президент Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.