Для пенсионных накоплений собрались создать новую инфраструктуру

В России для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, для этого прорабатывается соответствующий законопроект, сообщила вице–премьер Татьяна Голикова.

«Надо сказать, что-то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», – передает РИА «Новости» слова Голиковой, сказанные в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Также Голикова ответила на вопрос о работодателях, пытающихся уволить человека перед выходом на пенсию или не принимающих на работу из-за возраста. Она сообщила, что премьер–министр Дмитрий Медведев уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что российские власти будут развивать систему добровольных страховых накоплений, но от системы обязательного пенсионного страхования никто не отказывается.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В субботу в Минтруда сообщили, что повышение размера ежемесячной пенсии с 2019 года в среднем на 1 тыс. рублей будет проходить с помощью механизма индексации и коснется только неработающих пенсионеров. В Госдуме пообещали, что рассмотрят возможность индексации пенсий работающим пенсионерам при подготовке ко второму чтению законопроектов о пенсионной реформе.