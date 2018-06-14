Кабмин готовит систему индивидуального пенсионного капитала

Российские власти будут развивать систему добровольных страховых накоплений, но от системы обязательного пенсионного страхования никто не отказывается, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов сообщил, что кабмин вернется к обсуждению системы индивидуального пенсионного капитала, которая должна быть принята в ближайшие годы. Он уточнил, что концепцию и законопроекты по созданию такой системы правительство готовило совместно с Банком России, передает РИА «Новости».

По его словам, это нужно, чтобы россияне «могли в течение трудовой деятельности иметь возможность накапливать дополнительные ресурсы на пенсию».

«Мы подготовили концепцию такой системы, ее обсудим, и представим в правительство и парламент», – добавил он.

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. По его словам, повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.