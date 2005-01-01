Эксперт оценил угрозы Украины «испортить России футбольный праздник»

«Мы защищены со всех сторон: и со стороны ФИФА, и со стороны российской мощи. Слова Климкина – идиотизм, граничащий с безумием», – заявил газете ВЗГЛЯД почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя обещание главы украинского МИДа испортить России футбольный праздник.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что ЧМ-2018 в России необходимо испортить.

«Понятно, что никаких санкций в отношении Украины ни РФС, ни ФИФА принимать не будут, потому что это (заявление Климкина, - прим. ВЗГЛЯД) пустые слова, на них даже реагировать не надо. На эту тему очень четко сказал президент России во время прямой линии. По его словам, если что-то произойдет, Украина может лишиться государственности», – заявил газете ВЗГЛЯД Колосков.

По его словам, Климкин пытается втянуть российскую сторону в дискуссию, привлечь внимание, но это совершенно бессмысленно:

«Мы защищены со всех сторон: и со стороны ФИФА, и российской мощи. Не реагируем, потому что такие высказывания пытаются спровоцировать дискуссию, а наша задача в нее не ввязываться. Это мой десятый чемпионат мира, я во всех участвовал как должностное лицо от имени ФИФА, и никогда такого не было. Это идиотизм, граничащий с безумием», – добавил почетный президент РФС.

Напомним, министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить праздник ЧМ-2018 по футболу в России.

Киевские власти демонстративно бойкотируют ЧМ-2018 в России, также в стране отказывались транслировать по телевидению матчи чемпионата мира, но телеканал «Интер» все же решился на это. В Верховной раде не смогли включить в повестку дня проект постановления о запрете трансляций.



Ранее писатель Захар Прилепин обратился к Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы Донецкой народной республики и поделился своими опасениями о ситуации в Украине. По его мнению, украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе.

Путин в ответ выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».