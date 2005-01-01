Киев поставил задачу «испортить России футбольный праздник»

Украина должна испортить праздник ЧМ-2018 по футболу в России, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – цитируют Климкина «Укрновости».

Киевские власти демонстративно бойкотируют ЧМ-2018 в России, также в стране отказывались транслировать по телевидению матчи чемпионата мира, но телеканал «Интер» все же решился на это. В Верховной раде не смогли включить в повестку дня проект постановления о запрете трансляций.

Как заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, страна вынуждена транслировать на своей территории матчи ЧМ-2018, так как обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей, накопленный с 2016 года.