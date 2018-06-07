Раде не удалось запретить показ ЧМ-2018 на Украине

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня проект постановления о запрете трансляций чемпионата мира по футболу из России, для этого не хватило голосов депутатов.

За включение вопроса в повестку проголосовало 142 народных депутата из 226 минимально необходимых. Авторы проекта постановления – депутаты Олег Ляшко, Олег Березюк, Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, передает «Интерфакс».

Ранее комитет Рады по вопросам свободы слова рекомендовал парламенту запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018 в России.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России, также в стране отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира, но телеканал «Интер» все же решился на это.