В Раде рекомендовали запретить украинским каналам трансляцию ЧМ-2018

Первый замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявила, что комитет рекомендовал парламенту запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018 в России.

«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам трансляции чемпионата мира. Это будет западло, если Россия проиграет, а мы его не покажем», – написала Червакова в своем Facebook.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России. Кроме того, на Украине отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу, однако местный телеканал «Интер» все же решился на трансляцию Мундиаля.